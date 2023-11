unter folgendem Link.



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. (21.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Gute Nachrichten gebe es am Dienstagabend von Fresenius Medical Care. Der hessische Dialyse-Konzern habe einen Rechtsstreit mit der US-Regierung abgeschlossen und einen Vergleich erzielt, weshalb die Prognose für das laufende Jahr angehoben werde. Bereits 2019 seien die entsprechenden Klagen in den USA eingereicht worden. Als Folge des rechtsverbindlichen Vergleichs ergebe sich nun ein positiver Einfluss auf das operative Ergebnis i.H.v. rund 175 Mio. Euro.Bislang habe der Konzern mit einem Plus beim operativen Ergebnis im niedrig-einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahresergebnis von 1,54 Mrd. Euro gerechnet. Nun werde ein Plus von 12 bis 14% angepeilt. Alle weiteren Bestandteile des Ausblicks würden unverändert bleiben.Die Zahlung sei positiv zu bewerten. Der Sondereffekt durch den Vergleich dürfte den Kurs allerdings nicht nachhaltig nach oben treiben. Das zeige auch die nur leichte Reaktion der FMC-Aktie nach der angehobenen Prognose. "Der Aktionär" bleibe für FMC eher vorsichtig. Die Mutter Fresenius sei derzeit attraktiver, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2023)