Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Dialyseanbieters Frsenius Medical Care (FMC) sei am Mittwochabend deutlich gestiegen. Auf der Handelsblattform Tradegate sei es fast fünf Prozent nach oben auf 32,90 Euro gegangen. Grund für den guten Tag sei der Ausblick des Unternehmens auf das laufende Geschäftsjahr gewesen. FMC blicke hier nun positiver auf die Gewinnentwicklung.Das operative Ergebnis dürfte im Vergleich zum Vorjahr im niedrig-einstelligen Prozentbereich zulegen, habe das Unternehmen am Mittwochabend mitgeteilt. Bisher sei FMC davon ausgegangen, dass bestenfalls das Vorjahresergebnis von 1,54 Milliarden Euro erreicht werde. Grund für den gestiegenen Optimismus seien die positiven Auswirkungen der Turnaround-Maßnahmen und eine beschleunigte Verbesserung der operativen Leistung in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 2023. Zudem sei der Geschäftsausblick für das vierte Quartal "solide".Helen Giza, Vorstandsvorsitzende von Fresenius Medical Care, habe gesagt: "Unsere konsequente Ausrichtung auf die Umsetzung unseres strategischen Plans und die bis heute erfolgreich umgesetzten Turnaround-Maßnahmen schlagen sich weiterhin in einer verbesserten operativen Leistung nieder. Insbesondere im dritten Quartal haben wir mit unserem FME25-Programm weitere nachhaltige Einsparungen erzielt, unsere Arbeitsproduktivität weiter verbessert und unsere Strategie zur Portfoliooptimierung weiter umgesetzt. Angesichts unserer verbesserten Leistung in den ersten neun Monaten des Jahres und der soliden Erwartungen für den Rest des Jahres heben wir unsere Gewinnprognose für das Gesamtjahr zuversichtlich an."FMC ist derzeit keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Marion Schlegel. (Analyse vom 02.11.2023)Mit Material von dpa-AFX