Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. (06.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Der Dialyse-Spezialist Fresenius Medical Care (FMC) sei in den USA Opfer einer Cyberattacke geworden. Laut einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hätten Hacker bei der Tochter Cardiovascular Consultants sensible Daten von Patienten und Mitarbeiten entwendet. Die Aktie sei daraufhin unter Druck geraten.Der Hackerangriff sei bereits im September verübt und am heutigen Mittwoch durch einen Bericht des Unternehmens an die SEC öffentlich bekannt geworden. Beim Herzspezialisten Cardiovascular Consultants seien demnach Daten gestohlen worden. Rund 500.000 aktuelle und frühere Patienten sowie 200 Mitarbeiten seien davon betroffen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters seien auch sensible Daten wie Patientenakten entwendet worden.Fresenius Medical Care habe sofort Gegenmaßnahmen ergriffen und eine forensiche Untersuchung in die Wege geleitet, habe es weiter geheißen. Aktuell werde wegen etwaiger Auswirkungen des Vorfalls auch auf die FMC-Tochter Fresenius Vascular Care ermittelt. Zudem seien die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden.Die Untersuchung des Vorfalls dauere an. Der Dialysekonzern gehe den Angaben zufolge aber nicht davon aus, dass der Vorfall wesentliche Auswirkungen auf seine Ertragslage haben werde. In einer Stellungnahme habe das Unternehmen erklärt, man nehme den Vorfall sehr ernst und entschuldige sich "zutiefst für alle Unannehmlichkeiten, die dieser Vorfall verursacht haben könnte".Die FMC-Aktie steht derzeit auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler. "Der Aktionär" bevorzugt die Papiere des Mutterkonzerns Fresenius. (Analyse vom 06.12.2023)Mit Material von dpa-AFX.