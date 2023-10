Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,8 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netzwerk aus 4.153 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit rund 343.000 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. (23.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Fresenius Medical Care habe zuletzt massiv Federn lassen müssen. Im 1-Monats-Vergleich habe das Papier 32,6 Prozent verloren. Damit gehöre die Aktie von FMC zu den drei schwächsten Werten im MDAX. Nur Delivery Hero (minus 39,5 Prozent) und ProSiebenSat.1 (minus 36,5 Prozent) hätten sich noch schlechter entwickelt. Analysten würden sich derweil uneins über die weitere Entwicklung zeigen.Grund für den jüngsten Einbruch seien starke Studiendaten von Novo Nordisk zu Ozempic bei Nierenerkrankungen gewesen. Novo Nordisk habe eine Studie namens FLOW seines Blockbuster-Medikaments Ozempic wegen erwiesener Wirksamkeit bei der chronischen Nierenkrankung (CKD) vorzeitig beendet.Zuletzt hätten nun einige Analysten die Aktie von FMC genauer unter die Lupe genommen. Unterschiedlicher könnten die Analysen aber nicht ausfallen. Die US-Bank Citigroup bewerte FMC mit "neutral" und sehe ein Kursziel von 52 Euro. Bei einem aktuellen Kurs von 33,26 Euro würde dies aber einem deutlichen Kurspotenzial von 56 Prozent entsprechen. Analystin Veronika Dubajova sehe die Alterung der Bevölkerung als negativen Faktor für die Zusammensetzung der Patientenschaft und für die Profitabilität, selbst wenn die Patientenzahl stabil bleibe.Pessimistisch bleibe hingegen die US-Bank JP Morgan. Sie vergebe die Einschätzung "underweight". Das Kursziel habe JP Morgan von 38,00 Euro auf 32,10 Euro weiter gesenkt. Analyst David Adlington sehe für das kommenden Jahr Margendruck durch die Kosteninflation und ein stagnierendes Absatzwachstum."Der Aktionär" habe vor einigen Wochen die Aktie von FMC aktiv verkauft und mit einem Plus von 23 Prozent von der Empfehlungsliste genommen. Mittlerweile habe das Papier aber deutlich korrigiert. Anleger sollten den MDAX-Wert beobachten und auf die Watchlist setzen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Fresenius Medical Care-Aktie. Auf der Terminseite liege der Fokus auf dem 2. November. Dann veröffentliche FMC seine Zahlen für das zurückliegende Quartal. (Analyse vom 23.10.2023)