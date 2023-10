Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Mit Abstand würden die Aktien von Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) am Ende von DAX und MDAX rangieren. Der Grund für die massiven Kurseinbrüche seien ausgerechnet Nachrichten von Novo Nordisk ( ISIN DK0062498333 WKN A3EU6F ). Es scheine, als habe der Wirkstoff Semaglutid, besser bekannt unter den Handelsnamen Ozempic und Wegovy, auch einen positiven Effekt bei chronischen Nierenleiden.FMC-Aktien seien am Morgen in der Spitze um fast ein Viertel eingebrochen und hätten damit zeitweise ihre kompletten Kursgewinne für das Börsenjahr 2023 abgegeben. Zuletzt habe der Kursverlust dann noch mehr als 17 Prozent betragen, was sie auf Jahressicht wieder etwas im Plus halte.In den USA hätten bereits die Papiere des US-Rivalen DaVita nachbörslich zweistellig verloren. Um mehr als 13 Prozent seien im frühen Mittwochshandel auch die Anteilsscheine der FMC-Mutter Fresenius gefallen.Eine Studie von Novo Nordisk mit seinem Antidiabetikum bei chronischen Nierenpatienten sei unerwartet früh zur befürchteten Belastung geworden, habe JPMorgan-Analyst David Adlington in seiner ersten Reaktion geschrieben. Die Dänen könnten die Studie vorzeitig beenden - wegen erwiesener Wirksamkeit. Das mittel- bis langfristige Wachstum bei der Anzahl der Dialysepatienten dürfte damit ordentlich gebremst werden, so der Experte.DER AKTIONÄR habe vor einigen Wochen die FMC-Aktie aktiv verkauft und mit einem Plus von 23 Prozent von der Empfehlungsliste genommen. Da die Muttergesellschaft Fresenius allerdings die Entflechtung von FMC vorantreibt und der Konzern wesentlich breiter aufgestellt ist, nutzen Anleger mit Weitblick die Kursschwäche zum Einstieg, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 21,50 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 11.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)