Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (22.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während das Gros der DAX-Titel angeführt von Mercedes-Benz Group, Porsche SE und Infineon am heutigen Donnerstag im Plus notiere, stehe die Aktie von Fresenius zusammen mit sieben weiteren Werten unter Druck. Am späten Vormittag verliere Fresenius 2,4 Prozent auf 25,58 Euro. Das Unternehmen habe am Mittwoch seine Geschäftszahlen für 2023 präsentiert. Beim Ausblick auf das laufende Jahr habe sich der Markt allerdings mehr erhofft.Für das laufende Jahr peile Fresenius ein organisches Umsatzwachstum von drei bis sechs Prozent an. Das bereinigte Betriebsergebnis solle ohne Berücksichtigung von Wechselkursen um vier bis acht Prozent steigen.David Adlington, Analyst bei der US-Bank JP Morgan, habe sich zur Prognose für das EBIT 2024 geäußert, dass diese schwächer als gedacht sei, aber erneut konservativ erscheine. Er habe seine Bewertung "neutral" für die Aktie sowie das Kursziel von 32,50 Euro bestätigt. In seiner jüngsten Studie zu Fresenius habe Adlington zudem geschrieben, dass der Medizinkonzern insgesamt ordentliches Quartal hinter sich habe. Das operative Ergebnis (EBIT) sei besser als prognostiziert ausgefallen, während der Umsatz etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei.Auch Analyst Hassan Al-Wakeel von der britischen Investmentbank Barclays bezeichne den Ausblick als konservativ formuliert. Er habe dabei auch darauf verwiesen, dass die Reproduktionsmedizingruppe Eugin und Aktivitäten in Peru nach Konzernangaben nicht einberechnet seien. Al-Wakeel habe sein "overweight"-Votum für die Aktie bestätigt. Das Kursziel sehe er nun bei 35 Euro.Fresenius habe mit dem jüngst veröffentlichten Ausblick Spielraum, um positiv zu überraschen. Derzeit sei die Aktie allerdings noch angeschlagen. Der Ausbruchsversuch über die 200-Tage-Linie sei im jüngsten Anlauf gescheitert.Anleger mit Weitblick können das derzeitige Kursniveau aber weiter zum Einstieg nutzen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Fresenius-Aktie. Ein Stopp bei 23,50 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 22.02.2024)