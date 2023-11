XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

26,87 EUR +3,75% (14.11.2023, 17:35)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (15.11.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Fresenius: Kurzfristig überkauft - ChartanalyseDie Aktie von Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 31,22 EUR vom 20. September in einem Abwärtstrend und hat dabei im bisherigen Verlaufstief 23,93 EUR erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Unterstützung im Bereich um 24 EUR habe aber weitgehend gehalten, der Titel habe hier wieder nach oben abprallen und eine Erholung im Abwärtstrend einleiten können, die aktuell noch laufe. Am Vortag habe das Papier dabei den 50er-EMA nach oben durchbrechen und den 200er-EMA erreichen können, notiere aber noch unter der Ichimoku-Wolke.Die Fresenius-Aktie sei kurzfristig überkauft und könnte im Bereich des 200er-EMA im Tageschart ein Verlaufshoch bilden und hier wieder nach unten abprallen. Aufgrund des starken vorherigen Kursanstiegs, sei aber wohl nur mit einem temporären Rücklauf und in der Folge weiter steigenden Kursen zu rechnen. Langfristig aufhellen würde sich die Lage für den Titel mit einem Anstieg über die Ichimoku-Wolke im Tageschart. Rückläufe könnten bereits an der Unterstützung um 26 EUR oder etwas tiefer bei 25,40 EUR auslaufen. (Analyse vom 15.11.2023)Börsenplätze Fresenius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:26,82 EUR 0,00% (15.11.2023, 09:07)