Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (14.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der hessische Medizinkonzern mache laut einem Pressebericht kurzen Prozess mit der auf Gesundheitsapps spezialisierten Software-Tochter Curalie. Vorstandschef Michael Sen habe in den vergangenen Wochen den finalen Strich unter die Tochter gezogen, am Donnerstagabend habe Helios-Geschäftsführer Enrico Jensch der verbliebenen Belegschaft das Aus verkündet, habe das "Manager Magazin" berichtet.Helios sei die Krankenhaussparte der Bad Homburger. Curalie stehe demnach als Obergesellschaft vor dem Aus, die beiden Töchter Meditech und Ibs mit ihren insgesamt 50 Beschäftigten sollten verkauft werden. Die übrigen Unternehmen aus dem Curalie-Umfeld würden zum Jahresende eingestampft. Bereits länger werde über die Zukunft für Curalie spekuliert, seitdem Fresenius-Chef Sen die Digitalambitionen des Konzerns im Umbau zurechtgestutzt habe.Sen setze die Schwerpunkte im Bereich Digitalisierung nun anders. Statt chronisch Kranke per App unter Einbindung von Haus- und Fachärzten außerhalb des Krankenhausbetriebs oder während der Rehamaßnahmen zu betreuen, solle sich die digitalen Anstrengungen künftig darauf konzentrieren, die stationäre und ambulante Behandlung noch stärker miteinander zu verzahnen, so das "Manager Magazin".(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link