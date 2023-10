Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

28,33 EUR -3,31% (02.10.2023, 10:21)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

28,36 EUR -3,73% (02.10.2023, 10:07)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (02.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Fresenius dehne zu Wochenbeginn ihre Korrekturbewegung merklich aus und rangiere klar am DAX-Ende. Frische Verkaufsgerüchte rund um die Kinderwunschklinik Eugin würden von der Angst vor einem Dividenden-Ausfall im kommenden Jahr überschattet. Denn wegen Staatshilfe für die Klinikkette Helios könnte diese entfallen.So habe Dow Jones News am Wochenende berichtet, dürfe Fresenius wegen in Anspruch genommener staatlicher Energiehilfen für das Jahr 2023 möglicherweise weder eine Dividende an seine Aktionäre noch Boni an die Manager zahlen.Demnach habe CEO Michael Sen im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) das Gesetz zur Entlastung der Krankenhäuser von gestiegenen Energiekosten als "komplex und teilweise unklar" kritisiert. Dies führe zu erheblichen Auslegungsunsicherheiten. "Es gibt jetzt auch eine Prüfbehörde, die vielleicht etwas Licht ins teilweise Dunkle bringen kann", werde Sen zitiert.Die Dividende bei Fresenius sei für viele Marktteilnehmer ein wichtiges Investmentkriterium, wenngleich der Gesundheitskonzern in diesem Fiskaljahr den Status des "Dividenden-Aristokraten" habe ablegen müssen. Denn Fresenius habe die Ausschüttung im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr nur stabil gehalten und nicht erhöht.Noch sei es zu früh, um von einem Dividenden-Ausfall im kommenden Jahr auszugehen. Allerdings würden die jüngsten Aussagen von Sen für Unruhe sorgen."Der Aktionär" sieht im jüngsten Kursrücksetzer eine langfristig ausgerichtete Einstiegschance, so Michel Doepke. Ein Stopp bei 21,50 Euro sichere die Position nach unten ab. (Analyse vom 02.10.2023)