An schwachen Tagen können Anleger mit Weitblick bei der Aktie des Gesundheitskonzerns unverändert zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär".(Analyse vom 21.02.2023)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

28,65 EUR +1,06% (22.02.2023, 08:58)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

28,85 EUR -0,79% (21.02.2023)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (22.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr stelle sich der Bad Homburger Fresenius-Konzern auch 2023 auf ein schwieriges Jahr ein. Das um Währungseinflüsse und Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis solle nur im besten Fall stabil bleiben, habe der Konzern am Dienstagabend überraschend mitgeteilt. Außerdem gebe es nun eine Entscheidung zur Tochter Fresenius Medical Care.Im vergangenen Jahr habe das Klinik- und Medizintechnikunternehmen schwer zu kämpfen gehabt, denn Inflation, steigende Kosten, Personalmangel und Lieferkettenprobleme hätten deutlich belastet. Obwohl der Umsatz im Vorjahresvergleich nominal um neun Prozent auf rund 40,8 Milliarden Euro gestiegen sei, sei das bereinigte operative Ergebnis um sechs Prozent zurückgegangen, inklusive Wechselkurseffekten habe das Minus elf Prozent betragen. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis sei um nominal um sieben Prozent auf 1,7 Milliarden Euro gesunken. Damit habe Fresenius 2022 in etwa so abgeschnitten, wie von Analysten bereits nach den zwei Gewinnwarnungen des vergangenen Jahres befürchtet.Größte Bürde sei dabei die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) gewesen, dort sei der Gewinn 2022 um zehn Prozent eingeknickt. Noch gravierender sei der Einbruch beim Dienstleister Vamed gewesen, aber auch beim Flüssigmedizinspezialisten Kabi sei es durchwachsen gelaufen, während Fresenius in seinem Klinikgeschäft (Helios) auf Jahressicht habe zulegen können.Der Gesundheits- und Klinikkonzern Fresenius treibe unterdessen die Loslösung von seiner kriselnden Dialysetochter Fresenius Medical Care voran. Die zuständigen Gremien hätten die Dekonsolidierung des Blutwäschespezialisten im Wege eines Formwechsels der FMC in eine Aktiengesellschaft zugestimmt, habe der DAX -Konzern am Dienstagabend mitgeteilt. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im Juli solle der Beschluss über den Formwechsel gefasst werden, habe es geheißen. Der Vollzug werde bis Ende des Geschäftsjahres erwartet. Auch der FMC-Aufsichtsrat habe dem Vorhaben zugestimmt. Die Nachricht komme nicht überraschend, Fresenius habe bereits vor zwei Wochen entsprechende Überlegungen bekannt gegeben.Derzeit halte Fresenius rund ein Drittel an FMC. Wegen der Organisation der beiden Unternehmen als Kommanditgesellschaften auf Aktien würden die Ergebnisse von FMC aber komplett in die Fresenius-Bilanz einfließen. Das sei wegen schlechter Zahlen von FMC zunehmend zum Nachteil für Fresenius geworden. Der Dialyse-Tochter würden ein Mangel an Pflegekräften in den USA, Lieferkettenprobleme sowie steigende Löhne und Materialkosten zu schaffen machen. Zudem seien viele Dialysepatienten an Covid-19 gestorben.Fresenius wolle sich künftig auf die Sparten Arzneien und Medizinprodukte (Kabi) sowie Kliniken (Helios) konzentrieren, habe es weiter geheißen. Zudem wolle der hoch verschuldete Konzern mehr sparen, vor allem bei FMC. Laufende Effizienzprogramme würden intensiviert. Ab 2025 solle jährlich rund eine Milliarde Euro gespart werden.Fresenius habe viele Turbulenzen hinter sich. Nach mehreren Gewinnwarnungen sei Konzernchef Stephan Sturm im Herbst abgetreten, ihm sei zum 1. Oktober Michael Sen gefolgt. Bei FMC habe zugleich Carla Kriwet das Ruder übernommen, habe aber im Dezember schon hingeworfen - offenbar im Streit über die Strategie. Ihr sei Helen Giza als neue FMC-Chefin gefolgt. Unter Investoren stehe die breite Aufstellung von Fresenius mit den Säulen Dialyse, Kliniken, Arzneien und Projektgeschäft in der Kritik.Nachbörslich reagiere die Aktie in einer ersten Reaktion kaum. "Der Aktionär" habe jedoch bereits im August 2022 über potenzielle Aufspaltungs- oder Verkaufsabsichten bei Fresenius berichtet und eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Denn somit könnten verborgene Werte gehoben und gegebenenfalls die Verschuldung reduziert werden.