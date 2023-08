Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (02.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Geschäfte beim lange krisengeschüttelten Fresenius-Konzern hätten sich auch im zweiten Quartal weiter erholt. In seinem Klinikgeschäft habe Deutschlands größter Krankenhausbetreiber zulegen können, und auch die auf Nachahmerarzneien und klinische Ernährung spezialisierte Tochter Kabi sei weiter vorangekommen, wie das DAX-Unternehmen am Mittwoch in Bad Homburg mitgeteilt habe.Beide Geschäftsbereiche hätten die Erlöse stärker gesteigert als vom Management erwartet, habe es geheißen. Der gesamte Konzernumsatz sei in den drei Monaten bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf 10,4 Milliarden Euro geklettert. Das liege im Rahmen der Erwartungen.Dabei sei der Konzern nach eigenen Angaben auch mit seinem Umbau weiter vorangekommen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) sei zwar um fünf Prozent auf 956 Millionen Euro zurückgegangen, Analysten hätten allerdings weniger auf dem Zettel gehabt. Auch der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) sei weitaus besser als gedacht durch das Quartal gekommen und sei daher nicht mehr ganz so pessimistisch für das Jahr.FMC ernte nämlich die Früchte seines Umbaus. Der Dialyseanbieter sei unerwartet stark durch das zweite Quartal gekommen und erhöhe seine Gewinnziele für das Jahr. FMC sei mit der Umsetzung seiner strategischen Pläne auf Kurs, so Konzernchefin Helen Giza. Für 2023 habe das Management sein Umsatzziel bestätigt. Das operative Ergebnis solle abseits von Wechselkurs- und Sondereffekten stabil bleiben oder aber im schlimmsten Fall nur noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich zurückgehen; zuvor habe FMC noch einen Rückgang im bis zu hohen einstelligen Prozentbereich nicht ausgeschlossen.Bei Fresenius und der Tochter FMC würden sich klare operative Verbesserungen abzeichnen. Das sollte mittelfristig bei beiden Titeln zu weiter steigenden Kursen führen.Die im DAX notierte Aktie der Mutter erhält allerdings derzeit den Vorzug und bleibt bei Schwäche für konservativ ausgerichtete Anleger kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2023)Mit Material von dpa-AFX