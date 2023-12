Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Fresenius habe in den vergangenen Wochen eine starke Aufholjagd hingelegt. Vom Tief Anfang November bei 23,93 Euro sei es zuletzt bis auf fast 30 Euro nach oben gegangen. Am Dienstag habe das Papier aber einen Rücksetzer hinnehmen müssen. Auf der Handelsplattform Tradegate sei es 3,5 Prozent nach unten auf 28,26 Euro gegangen. Zudem werde es für Anleger für 2023 keine Dividende geben.Der Fresenius-Konzern dürfe wegen staatlicher Energiehilfen für das laufende Jahr keine Dividende an seine Anteilseigner ausschütten. Der Vorstand wolle Entlastungszahlungen für Krankenhäuser von bis zu 300 Millionen Euro nach derzeitigem Stand einbehalten, weswegen es für 2023 ein Dividenden- und Bonusverbot gebe, habe das DAX-Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in Bad Homburg mitgeteilt. Für das vergangene Jahr habe Fresenius eine Dividende von 92 Cent je Aktie ausgezahlt.Wie Fresenius weiter mitgeteilt habe, dürften wegen der einbehaltenen Zahlungen keine Boni oder andere variable Vergütungsbestandteile an Vorstandsmitglieder ausgezahlt werden. Der Aufsichtsrat müsse der Entscheidung noch am Mittwoch (6. Dezember) zustimmen. Die Zuflüsse aus Ausgleichs- und Erstattungszahlungen sowie der Verzicht auf eine Dividendenzahlung würden indes die Schulden leicht senken.Dass es keine Dividende für 2023, die im Jahr 2024 ausbezahlt werden sollte, geben werde, sei keine Überraschung. Kurzfristig könnte es dennoch die Aktie belasten. An den wieder besseren Aussichten für den Konzern und die Aktie ändere dies aber nichts. CEO Michael Sen könne den Gesundheitskonzern wieder nachhaltig mit einem erfolgreichen Umbau in die Erfolgsspur zurückführen.Konservative Anleger mit Weitblick können an schwachen Tagen weiter zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Fresenius-Aktie. (Analyse vom 06.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link