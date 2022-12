Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (12.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Belastet von einer negativen Analysten-Einschätzung aus dem Hause Warburg seien die Papiere von Fresenius am Montagvormittag ans DAX-Ende gerutscht. Sie seien wieder zurück auf das Kursniveau von Ende November gefallen und hätten zuletzt drei Prozent auf 25,87 Euro verloren. Dem könne selbst eine Kaufempfehlung für den Titel nichts entgegenwirken.Analyst Christian Ehmann von Warburg Research habe für die Titel des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers seine Kaufempfehlung gestrichen. Die Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) sei nach wie vor eine Belastung und sollte nach Ansicht des Marktes verkauft werden, habe er in seiner aktuellen Studie geschrieben.Dies wäre ein notwendiger Schritt, um einen großen Teil der Fresenius-Schulden zu reduzieren und würde den Ausstieg aus dem strukturell schwierigen Geschäftsmodell für Dialysedienstleistungen ermöglichen. Allerdings scheine ein einfacher Verkauf von FMC nicht sehr wahrscheinlich. FMC hätten am Montag 2,1 Prozent verloren.Dass die Citigroup die Bewertung von Fresenius mit "kaufen" und einem Kursziel von 34 Euro wieder aufgenommen habe, sei angesichts der negativen Worte von Ehmann untergegangen. Zudem hätten die Papiere sich zuletzt deutlich erholt.Anleger mit Weitblick nutzen das derzeitige Kursniveau für einen antizyklischen Einstieg beim DAX-Titel, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 20 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 12.12.2022)Mit Material von dpa-AFX