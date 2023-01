Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

28,50 EUR +0,81% (16.01.2023, 11:16)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

28,48 EUR +0,96% (16.01.2023, 11:05)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (16.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bad Homburger Medizintechnik-Spezialisten Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Healthcare-Titel würden am heutigen Montag zu den DAX-Gewinnern gehören. So klettere die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius mit einem Plus von gut zwei Prozent zu den Outperformern im deutschen Leitindex. Mit dem Überschreiten des GD200 habe sie jüngst ein frisches Kaufsignal generiert. Was sollten Anleger nun beachten?Mit einem Minus von rund 26 Prozent habe die Fresenius-Aktie im letzten Jahr noch zu den großen Verlierern gehört. Seit ihrem Oktober-Tief bei 19,69 Euro sei dem Titel allerdings eine Trendwende gelungen. Jüngst habe sie die 200-Tage-Linie überschritten und ein frisches Kaufsignal generiert. Bei einer erneuten Konsolidierung sollte der GD200 Unterstützung bieten. Einem Vorstoßen in Richtung 30-Euro-Marke stehe nichts mehr im Wege.Die 22 von Bloomberg befragten Analysten seien sich einig: 15 würden zum Kauf der Aktie raten, verkaufen würde keiner. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liege bei 32,77 Euro. Auf dem aktuellen Niveau impliziere dies ein Upside-Potenzial von knapp 15 Prozent. Zuletzt habe Analyst Marton Schnee von Alpha Value seine Kaufempfehlung mit einem Zielkurs von 38,40 Euro bestätigt.Anleger, die das frische Kaufsignal verpasst haben, können immer noch aufspringen, so Sarina Rosenbusch. "Der Aktionär" sehe das Kursziel bei 36,00 Euro. (Analyse vom 16.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link