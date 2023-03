Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (10.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Marktteilnehmer hätten sich von jüngsten Zahlen des Gesundheitskonzerns offenbar mehr erhofft. Seit der Vorlage befinde sich die Aktie auf dem absteigenden Ast. Am Freitag könne sich das Papier allerdings im schwachen Gesamtmarkt behaupten - stützend wirke sich hierbei ein positiver Analystenkommentar aus.Das Analysehaus Warburg Research habe Fresenius von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 34 Euro angehoben. Die Neustrukturierung des Medizinunternehmens verbessere die künftigen Aussichten, habe Analyst Christian Ehmann in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Kabi und Helios sollten in Zukunft die Wachstumstreiber sein.Am Dienstag habe bereits die HSBC das Kursziel für das Papier von Fresenius moderat von 32,50 auf 33,00 Euro angepasst, die Einstufung laute "buy". Die Experten um Analyst Rajesh Kumar hätten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie das leicht erhöhte Kursziel mit einem neuen Bewertungszeitraum begründet. Beim Klinik- und Medizintechnikkonzern bleibe die "Eine-Million-Dollar"-Frage, welche Unternehmensteile demnächst veräußert würden. Sie würden glauben, in zwölf bis 18 Monaten dürfte der Verkauf von fünf oder mehr größerer Vermögenswerte verkündet werden.Antizyklisch ausgerichtete Anleger nutzen den erneuten Rücksetzer für einen mittel- bis langfristig ausgerichteten Einstieg, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Fresenius-Aktie. (Analyse vom 10.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link