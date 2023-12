Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der im DAX notierte Gesundheitskonzern Fresenius befinde sich in einem intensiven Umbau. Nach der Trennung von seinen Kinderwunschkliniken wolle das Unternehmen einem Pressebericht zufolge auch seine Reha-Einrichtungen veräußern. Das Transaktionsvolumen könnte sich demnach auf 600 bis 800 Millionen Euro belaufen.Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Freitag vorab unter Berufung auf diverse Quellen aus Branchen- und Bankenkreisen berichtet habe, gehe es dabei um rund 60 Reha-Häuser und einige Altersheime in fünf Ländern.Fresenius-Chef Michael Sen habe bereits im Frühjahr die Trennung von einer "Handvoll" Unternehmungen angekündigt. Erfolgt sei seitdem der Verkauf der auf Reproduktionsmedizin fokussierten Eugin-Gruppe und einer Klinik in Peru.Die Reha-Sparte, die nun im Schaufenster stehen solle, gehöre zur Fresenius-Tochter Vamed. Das österreichische Unternehmen habe noch im zweiten Quartal rote Zahlen geschrieben, das Geschäft werde deshalb umgekrempelt. So solle es früheren Berichten zufolge im Sommer auch Interessenten für Vameds Projektsparte gegeben haben.Ein Verkauf der Reha-Kliniken würde zur angekündigten Strategie von Fresenius-Firmenlenker Sen passen und ergebe Sinn. Weitere Transaktionen dieser Art dürften peu à peu folgen, um die Verschuldung weiter zu drücken.Auch wenn im kommenden Jahr 2024 keine Dividendenausschüttung für das dann abgelaufene Geschäftsjahr 2023 in Aussicht gestellt wurde, können konservativ ausgerichtete Anleger mit Weitblick an schwachen Tagen beim DAX-Titel weiter zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Fresenius-Aktie. (Analyse vom 08.12.2023)