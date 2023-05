Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe am gestrigen Donnerstag einen Kapitalmarkttag abgehalten. Im Rahmen der Veranstaltung habe Fresenius seine Jahresziele sowie die Mittelfristprognose für die Tochter Kabi angehoben. Im Anschluss an das Event hätten die ersten Analysten die Fresenius-Aktie erneut genauer unter die Lupe genommen.Das Analysehaus Jefferies habe das Rating für Fresenius nach einem Kapitalmarkttag zur Tochter Kabi auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Wachstumsbereiche klinische Ernährung, Biopharma und Medizintechnik seien die wichtigsten Hebel, damit Kabi seine mittelfristigen Ziele erreiche, habe Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben.Zugleich seien die erhöhten Margenziele auch auf Einsparungen zurückzuführen. Zudem habe der Experte die vom Management vorgegebene Kostendisziplin hervorgehoben, mit der Kabi seine Rendite auf das eingesetzte Kapital verbessern wolle (ROIC), ergänze Vane-Tempest.Auch die UBS sehe unverändert Upside-Potenzial: Das Rating laute weiterhin "Buy" mit einem Kursziel von 32,50 Euro. Das neue Management habe bereits deutliche Fortschritte gemacht und die Organisationsstruktur von Kabi verbessert, habe Analyst Graham Doyle zusammengefasst. Dadurch ergäben sich einfach zu erschließende Sparpotenziale, und die weitere finanzielle Entwicklung der Tochter lasse sich somit besser vorhersagen. Zudem sollten sich die angehobenen Ziele auch auf Gruppenebene positiv auswirken. Auch dürften die Markterwartungen jetzt steigen.Fresenius-Chef Michael Sen sei zwar erst seit vergangenem Herbst an der Spitze des Konzerns, scheine aber bereits die richtigen Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung zu ergreifen. Das würden die höheren Ziele für Kabi belegen. Auch die Analysten dürften in den nächsten Wochen nachziehen.Die Fresenius-Aktie bleibt auf dem aktuellen Niveau ein Kauf für Anleger mit Weitblick, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)