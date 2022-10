Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Die Fresenius SE & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Wenn ein Unternehmen schon an einem Sonntagabend eine Ad-hoc-Mitteilung veröffentliche, dann würden bei den Anlegern die Alarmglocken schrillen. So auch bei Fresenius und der Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care. Wegen eines schwierigen US-Geschäfts müssten beide Firmen ihre Gewinnziele für 2022 erneut senken.Wegen des schwierigen Umfeldes würden sich entgegen früheren Erwartungen die Auswirkungen der Verbesserungsmaßnahmen bei den Gesundheitsdienstleistungen in Nordamerika verzögern, habe es von FMC am Sonntag geheißen. Daher rechne CEO Carla Kriwet für 2022 nun mit einem Konzernergebnisrückgang im hohen Zehner- bis mittleren Zwanziger-Prozentbereich. Bislang habe ein Rückgang im hohen Zehner-Prozentbereich auf dem Plan gestanden. Diese Ziele seien währungsbereinigt und vor Sondereffekten.Trotz eines Umsatzwachstums um 15% auf 5,1 Mrd. Euro im dritten Quartal sei das Konzernergebnis von FMC im Jahresvergleich um 16% auf 230 Mio. Euro gesunken. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn sei um 8% auf 470 Mio. Euro zurückgegangen. Und dabei habe das Unternehmen noch deutlich von dem zum US-Dollar schwachen Euro profitiert, ohne dessen Auswirkungen es nur ein kleines Umsatzplus sowie einen noch deutlicheren Gewinnrückgang gegeben hätte. Vor diesem Hintergrund erwarte Michael Sen, Chef der Mutter Fresenius, für 2022 nunmehr ein Rückgang des währungsbereinigten Konzernergebnisses um 10%, nach einem bisher avisierten Minus im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.Mit den Q3-Zahlen würden auch die Forderungen der Anleger Nahrung erhalten, Fresenius aufzuspalten. So gebe es schon länger Kritik von Investoren an der Struktur mit den Sparten Dialyse, Flüssigarzneien, Kliniken und Servicegeschäft. Hoffnung ruhe hier auf Paul Singer, dessen Hedgefonds Elliott Investment Management Mitte Oktober bei Fresenius eingestiegen sei und auf eine Entwirrung der komplexen Strukturen drängen könnte. Laut der "Wirtschaftswoche" beauftrage Sen aber mittlerweile die US-Investmentbank Goldman Sachs, eine Verteidigungsstrategie gegen Elliott auszuarbeiten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link