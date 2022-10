Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

21,78 EUR +5,01% (19.10.2022, 15:56)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

21,86 EUR +5,65% (19.10.2022, 15:41)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (19.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Das Papier des hessischen Gesundheitskonzerns könne am Mittwoch zwischenzeitlich über 10% an Wert gewinnen. Laut Kreisen habe der aktivistische Investor Elliott Management, unter der Leitung von Hedgefonds-Manager Paul Singer, eine Beteiligung beim stark unter die Räder gekommenen DAX-Unternehmen aufgebaut.Wie Bloomberg berichte, habe Singer eine Beteiligung an Fresenius erworben, um das weit verzweigte Gesundheitsunternehmen möglicherweise zu entflechten, so die Nachrichtenagentur in Bezug auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Demnach besitze Elliott Management eine "beträchtliche Position" an Fresenius, so die Quelle von Bloomberg. Der Investor habe jedoch noch nicht die Schwelle von 3% nach deutschen Wertpapiervorschriften überschritten.""Der Aktionär" sehe Potenzial für eine Aufspaltung des Gesundheitskonzerns, die mittel- bis langfristig einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen könne. Auch gezielte Verkäufe bestimmter Unternehmensbereiche seien denkbar, um die durchaus hohe Verschuldung zu reduzieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: