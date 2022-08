Offenlegungen



Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

24,79 EUR +0,16% (11.08.2022, 16:45)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

24,74 EUR +0,28% (11.08.2022, 16:31)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (11.08.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Der Quartalsbericht des Q2 2022 sei für Fresenius durchwachsen ausgefallen. Während sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8% (währungsbereinigt +3%) auf EUR 10,02 Mrd. (Konsens: EUR 9,89 Mrd.) verbessert habe, habe sich das bereinigte EBIT um 3% (währungsbereinigt -9%) auf EUR 1,00 Mrd. (Konsens: EUR 1,02 Mrd.) verschlechtert. Auch das bereinigte Konzernergebnis habe sich währungsbereinigt um 9% verschlechtert und damit bei EUR 450 Mio. gelegen (Konsens: EUR 440 Mio.).Das laufende Kosten- und Effizienzprogramm des Konzerns entwickle sich "planmäßig". Nachdem bereits im Februar höhere Erwartungen kommuniziert worden seien, rechne Fresenius bis zum Jahr 2023 mit Einsparungen in Höhe von mindesten EUR 150 Mio. pro Jahr nach Steuern. In den Folgejahren erwarte man sich einen weiteren Anstieg der nachhaltigen Einsparungen.Fresenius habe sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu sein und bis 2030 die Scope-1- sowie Scope-2-Emissionen absolut um 50% zu reduzieren, verglichen mit dem Jahr 2020.In den vergangenen Jahren habe Fresenius die Dividende stets erhöht. Dabei strebe der Konzern eine Ausschüttungsquote von 20 bis 25% an. Für das laufende Geschäftsjahr werde sich die Dividende zwar am Gesamtergebnis orientieren, man wolle diese aber laut Management zumindest konstant halten.Fresenius sei auf der Suche nach einem Fusionspartner für den Krankenhausbetreiber Helios. Da der Konzern nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfüge, um die Expansion all seiner Geschäftsbereiche selber zu finanzieren bestehe die Möglichkeit, einen Rivalen zu übernehmen und in weiterer Folge einen Investor zu finden, um den Deal zu finanzieren. Einen festen Zeitplan für dieses Vorhaben gebe es nicht. Wolfgang Hofmann, Leiter Strategie und M&A bei Fresenius, habe betont, dass Helios weiter Teil von Fresenius sein werde und das Unterfangen rein dem Wachstum des Klinikbetreibers dienen solle.Die gesondert börsennotierte Fresenius Medical Care (FMC) habe ein durchaus schwieriges Quartal hinter sich. Man habe den Umsatz zwar um 10% auf EUR 4,76 Mrd. steigern können, dies sei allerdings vor allem auf Währungseffekte zurückzuführen. Das bereinigte Wachstum habe sich auf lediglich 1% belaufen. Man habe allerdings dennoch vermocht, den Analystenschätzungen zu entsprechen. Der Grund in der beinahen Umsatzstagnation finde sich laut Management in einer deutlichen Verschärfung des Arbeitskräftemangels in den USA und damit einhergehenden stark steigenden Personalkosten. Vor diesem Hintergrund, gekoppelt mit der Annahme weiterer allgemein wirtschaftlich ungünstiger Entwicklungen, habe der Konzern den Ausblick der Sparte nach unten revidiert sowie den mittelfristigen Ausblick bis zum Jahr 2025 ausgesetzt.Da das FMC Segment beinahe die Hälfte des konzernübergreifenden Umsatzes ausmache, habe im Zuge der eben genannten Anpassungen auch der generelle Unternehmensausblick nach unten revidiert werden müssen. Man rechne nunmehr mit einem währungsbereinigtem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich (zuvor: mittlerer einstelliger Prozentbereich). Indes erwarte sich das Management gar einen Rückgang des Konzernergebnisses im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich (zuvor: Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich).In Zuge dessen sei auch der konzernübergreifende mittelfristige Ausblick nach unten angepasst worden. So rechne man nun für den Zeitraum 2020 bis 2023, dass sich das organisch durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum (CAGR) am unteren Ende der bisher antizipierten Bandbreite von 4 bis 7% befinde. Das Ziel eines organischen durchschnittlichen jährlichen Konzernergebniswachstums (CAGR) von 5 bis 9% habe man indes gegeben der Umstände ausgesetzt.Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung, passt allerdings in Anbetracht des gesenkten Ausblicks sowie des derzeit äußerst schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld das Kursziel von EUR 50,00 auf EUR 35,00 an. (Analyse vom 11.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: