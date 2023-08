XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

28,82 EUR +1,77% (09.08.2023, 11:23)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:
578560

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:
FRE

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:
FSNUF

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (09.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Fresenius-Aktie sei aktuell aus charttechnischen Gesichtspunkten hochinteressant. Der Kurs des hessischen Gesundheitskonzerns befinde sich direkt an einem wichtigen Widerstand. Unterstützung komme in Form einer Analystenstudie, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.08.2023)Die Sendung mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Fresenius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:28,72 EUR +1,16% (09.08.2023, 11:37)