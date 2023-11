Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Die Fresenius SE & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Fresenius-Firmenlenker Michael Sen treibe den Umbau beim hessischen Gesundheitskonzern weiter voran. Die Bad Homburger würden die auf Kinderwunschkliniken spezialisierte Eugin-Gruppe an ein Konsortium rund um den namhaften Finanzinvestor KKR veräußern. Der Deal überrasche nicht, sei bereits vor einigen Wochen ein potenzieller Verkauf thematisiert worden.Fresenius wolle mit dem Deal inklusive Meilensteinen bis zu 500 Mio. Euro einsammeln. Von dem Verkauf sei ausschließlich die Eugin-Gruppe betroffen, so Fresenius. Andere Fruchtbarkeitsbehandlungen in Krankenhäusern und ambulanten Zentren der Fresenius-Klinik-Kette Helios würden im Konzern bleiben, habe es geheißen. Fresenius wolle den Deal bereits im ersten Quartal 2024 final über die Bühne bringen.Vor Kurzem habe Fresenius bereits der Ausstieg aus dem peruanischen Krankenhausmarkt verkündet. Das Unternehmen stoße in diesem südamerikanischen Land seinen Anteil von 70% am Betreiber des Krankenhauses Clinica Ricardo Palma in der Hauptstadt Lima ab. Käufer seien bisherige Gesellschafter und andere peruanische Investoren.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link