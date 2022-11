Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (01.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der erste Handelstag im neuen Monat starte für den DAX freundlich. Starke Kursgewinne in Asien würden auch die europäischen Indices beflügeln. Trotz schwerer Herausforderungen könnte in diesem Umfeld auch die Fresenius-Aktie profitieren und die Experten der Deutschen Bank sähen weiteres Potenzial bei den Papieren.Deutsche Bank Research habe das Rating für die Fresenius-Aktie nach vorläufigen Quartalszahlen und gekappten Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die erneute Gewinnwarnung des Medizinkonzerns dürfte dazu führen, dass die Konsensprognose für den Gewinn im laufenden Jahr um 4 Prozent nach unten korrigiert werde, habe Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben.Aufgrund der ersten technischen Gegenbewegung habe die Fresenius-Aktie in den vergangenen Tagen fast 20 Prozent zulegen können, nachdem der Kurs auf ein neues Jahrestief bei 19,69 Euro gerutscht sei. Inzwischen habe das Papier den ersten technischen Widerstand bei 22,50 Euro geknackt. Ein erstes gutes Zeichen, dass sich der DAX-Titel so stabil präsentiere trotz der erneuten Gewinnwarnung.Anleger sollten aber nicht auf den schnellen Gewinn hoffen, sondern Geduld mitbringen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link