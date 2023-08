(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (09.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius befinde sich weiter in einer starken charttechnischen Verfassung. Kein Wunder, habe das DAX -Unternehmen vor kurzem mit seiner Zahlenvorlage überzeugt. Auch der Optimismus unter den Analysten verzeichne seit einigen Monaten eine aufsteigende Tendenz.Zu den Bullen geselle sich nun die Deutsche Bank hinzu. Die Research-Abteilung des Geldhauses habe Fresenius von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 39 Euro angehoben. Operativ verbessere sich der auf Gesundheitsdienstleistungen spezialisierte Konzern unter dem neuen Management, habe Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben.Das gelte vor allem für das große und wichtige Segment Kabi, die Infusionssparte. Auch scheine die Konzernführung mit Verkäufen aus dem Beteiligungsportfolio voranzukommen, meine der Analyst.Seit dem Oktober ziehe der erfahrene Manager Michael Sen die Fäden bei Fresenius. Als Finanzvorstand von E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) 2016 sei er für die Abspaltung der Kraftwerkssparte Uniper mitverantwortlich gewesen. Bei Siemens habe er 2018 den Börsengang der Medizintechniktochter Healthineers ( ISIN DE000SHL1006 WKN SHL100 ) verantwortet. Dabei seien ihm immer wieder Ambitionen für Größeres nachgesagt worden. Inzwischen würden sich auch erste operative Erfolge bei Fresenius einstellen.Aus charttechnischer Sicht mühe sich die Aktie immer noch am Widerstandsbereich um 29,00 Euro und 29,80 Euro ab. Ein nachhaltiger Sprung über diesen Korridor würde weiteres Kurspotenzial freisetzen und den Weg für eine Aufwärtsbewegung in Richtung 35,00 Euro ebnen."Der Aktionär" teile den positiven Analystenkommentar und sehe mittel- bis langfristig ebenfalls klares Upside-Potenzial für den DAX-Wert. Ohnehin habe Firmenlenker Sen die Chance, Fresenius neu zu strukturieren und entsprechend wieder in die Erfolgsspur zurückzuführen.Konservativ ausgerichtete Anleger können bei Schwäche weiter zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Fresenius-Aktie. Der Stopp sollte nun bei 21,50 Euro platziert werden. (Analyse vom 09.08.2023)