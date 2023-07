Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

28,56 EUR -0,07% (31.07.2023, 15:22)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

28,61 EUR -0,56% (31.07.2023, 15:15)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (31.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der Krankenhausbetreiber und Medizintechnikhersteller lege an diesem Mittwoch (2. August) seine Zahlen für das zweite Quartal vor. Bei Fresenius stehe v.a. der laufende Umbau im Mittelpunkt des Interesses. Zugleich würden Analysten bereits über eine Anhebung des Ausblicks spekulieren.Laut einer vom Unternehmen in Auftrag gegebenen Umfrage würden Branchenexperten für das vergangene Quartal mit einem Ergebniseinbruch bei nahezu stabilem Umsatz rechnen. Dabei sei schon das Vorjahresquartal kein leichtes gewesen. Fresenius habe damals wegen der Schwierigkeiten bei FMC seine Jahresziele gesenkt.Die Aktie von Fresenius habe sich zuletzt in einer starken Verfassung präsentiert, der Markt scheine auf eine Konkretisierung der Prognose nach oben bereits zu setzen. "Der Aktionär" bleibe ohnehin mittel- bis langfristig optimistisch gestimmt. Konservativ ausgerichtete Anleger mit Weitblick könnten an schwachen Tagen weiterhin zugreifen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: