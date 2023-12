Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

28,85 EUR +1,62% (14.12.2023, 11:40)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

28,85 EUR +2,09% (14.12.2023, 11:26)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (14.12.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fresenius: Ergebnisausblick angehoben - AktienanalyseFresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) kommt beim Umbau voran, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im vergangenen Quartal sei der Umsatz um zwei Prozent auf knapp 5,52 Mrd. Euro gestiegen. Das um Wechselkurs- und Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sei mit einem Plus von acht Prozent auf 519 Mio. Euro besser ausgefallen als von Analysten im Schnitt erwartet. Dabei hätten Deutschlands größte Klinikgesellschaft Helios und die auf Nachahmermedikamente spezialisierte Tochter Kabi mehr als vor einem Jahr verdient.Das Management habe zudem den Ergebnisausblick angehoben: Das bereinigte EBIT solle nun 2023 in etwa stabil bleiben. Zuvor habe der Konzern im schlimmsten Fall auch einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich nicht ausgeschlossen. Gute Nachrichten, hätten Analysten gefunden. Auch die Entscheidung des Managements, den Anteilseignern wegen staatlicher Energiehilfen im kommenden Jahr keine Dividende zu überweisen, würden Experten alles andere als negativ werten.Im Gegenteil: Die vom Gesundheitskonzern geplante Dividendenstreichung sollte von den Anlegern als positiver Sondereffekt interpretiert werden, habe es etwa bei Jeffries geheißen. Denn sie diene der sowohl von ihnen als auch vom Management gewünschten Schuldenreduzierung. Das Analysehaus habe daher die Einstufung für den DAX-Wert auf "buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Auch Barclays-Analyst Hassan Al-Wakeel sehe den Schritt positiv, da die Dividende bei den Anlegern zuletzt weniger im Fokus gestanden und sich zugleich die Verschuldung verbessert habe. (Ausgabe 49/2023)Börsenplätze Fresenius-Aktie: