Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

26,52 EUR +2,08% (21.02.2024, 11:18)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

26,62 EUR +2,23% (21.02.2024, 11:04)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (21.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Fresenius habe heute Morgen den Jahresabschluss 2023 veröffentlicht, diesmal ohne die ehemalige Dialysetochter Fresenius Medical Care. Die Entkonsolidierung von FMC sei inzwischen erfolgreich abgeschlossen, der Rechtsformwechsel sei zum 30. November 2023 wirksam geworden. Fresenius bleibe jedoch mit einem Anteil von 32% größter Aktionär von Fresenius Medical Care. Dieser Anteil werde künftig in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Bilanz des Fresenius-Konzerns als separate Position ausgewiesen.Fresenius habe im Geschäftsjahr 2023 ein Umsatzwachstum von 4% auf einen Konzernumsatz von EUR 22,3 Mrd. erzielt und damit leicht unter den Erwartungen gelegen. Der operative Gewinn (EBIT) habe mit EUR 2,3 Mrd. (+3% im Vergleich zum Vorjahr) genau im Rahmen der Konsensschätzungen gelegen. Das Nettoergebnis sei jedoch um 13% auf rund EUR 1,5 Mrd. gesunken. Die Nettoverschuldung des Konzerns, die Schicho in der Vergangenheit Sorgen bereitet habe, sei mit EUR 13,3 Mrd. weitgehend unverändert geblieben. Fresenius habe auch im Jahresabschluss wiederholt die Kosteneinsparungen betont, im Jahr 2023 habe das Unternehmen hier Einsparungen von rund EUR 280 Mio. realisiert. Zudem habe der deutsche Gesundheitskonzern sein Ziel für die jährlichen Kosteneinsparungen auf rund EUR 400 Mio. bis 2025 erhöht (bisher: rund EUR 350 Mio.).Was am Finanzmarkt auf wenig Begeisterung getroffen sei, sei der Ausblick für 2024 gewesen. Für dieses Jahr werde nämlich ein Umsatzwachstum zwischen 3% und 6% erwartet, die Erwartungen für dieses Wachstum seien zuvor höher gesteckt gewesen.Im vorbörslichen Handel habe sich die Fresenius-Aktie zuerst stark nach unten bewegt, liege aber mittlerweile ungefähr leicht über dem Niveau des Vortags.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.