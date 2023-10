Offenlegungen



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

25,96 EUR +1,84% (12.10.2023, 14:58)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

26,09 EUR +2,27% (12.10.2023, 14:46)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (12.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Analysten der RBI möchten die Analyse von Fresenius heute mit einem kurzen Blick auf die Studie einer anderen europäischen Pharma-Firma beginnen, und zwar Novo Nordisk (ISIN DK0060534915 / WKN A1XA8R). Der dänische Pharma-Konzern habe am Dienstagabend mitgeteilt, dass er seine Studie zur Behandlung von Nierenkrankheiten mit GLP-1 Medikamenten (darunter Ozempic) fast ein Jahr früher als geplant beenden werde. Die Entscheidung basiere auf einer Empfehlung des unabhängigen Datenüberwachungsausschusses, der die Studie beaufsichtige. Der frühe Stopp deute auf eine schnellere Wirkung hin, als bisher angenommen worden sei.Der vorzeitige Abbruch der Studie könnte sich für Fresenius negativ auswirken, da GLP-1 Medikamente die Menge an Nierenbehandlungen langfristig verringern könnten. Fresenius Medical Care sei im Bereich der Dialysebehandlungen Spitzenreiter und sei hier in den USA sogar Marktführer mit einem Anteil von 38%. Zwar fungiere Fresenius Medical Care als eine eigenständige Firma und sei im August 2023 zu einer Aktiengesellschaft umgewandelt worden, aber sie stehe immer noch zu 32% im Besitz der Fresenius SE & Co. KGaA. Sie habe 2022 fast die Hälfte des Gesamtumsatzes ausgemacht, allerdings mit niedrigeren operativen Margen als die anderen Bereiche. Die Aktie der Fresenius Medical Care sei nach Bekanntgabe der Studie um 17% abgestürzt, Fresenius selbst um 9%.Anfang Oktober hätten die Analysten der RBI Fresenius von der Top-Picks Liste genommen, einerseits aufgrund der hohen Schulden, andererseits weil sich die Aktie schon gut von den Tiefen vom vorigen Jahr erholt habe. Außerdem habe den Analysten der RBI das Ozempic-Risiko schon damals erhebliche Sorgen bereitet. Die Analysten der RBI sähen dieses Risiko als hartnäckig und würden davon ausgehen, dass es zwar kurzfristig wenig Auswirkung auf die finanziellen Ergebnisse von Fresenius geben, aber langfristig zu einer nachhaltig geringeren Nachfrage für die Dialysebehandlungen von Fresenius Medical Care führen werde.Fresenius Kabi und Helios seien neben Fresenius Medical Care die zwei größten operativen Geschäftsbereiche des Gesundheitskonzerns. Fresenius Kabi sei ein Anbieter von Gesundheitsprodukten für kritisch und chronisch Kranke und im Jahr 2023 werde der Bereich voraussichtlich eine operative Marge von 13,6% erzielen. Helios hingegen sei Europas führender privater Krankenhausbetreiber. Das Unternehmen betreibe über 100 Krankenhäuser und Gesundheitszentren in Deutschland, Spanien und Lateinamerika. Im Jahr 2023 werde Helios voraussichtlich eine operative Marge von 9,7% erzielen. Somit hätten beide Bereiche höhere operative Margen als Fresenius Medical Care und würden außerdem ein gesundes Umsatzwachstum aufweisen.Die Bewertung der Fresenius-Aktie sei im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr so attraktiv. Dies liege vor allem daran, dass sich das Unternehmen von den Kurstiefs habe erholen können. Außerdem beschäftige die Analysten der RBI die enorme Schuldenlast im aktuellen Hochzinsumfeld. Die durchschnittliche Laufzeit der Schulden betrage etwas mehr als vier Jahre, was bedeute, dass in naher Zukunft viele Schulden fällig würden und eventuell neu aufgenommen werden müssten, voraussichtlich zu deutlich höheren Zinsen. Dies könnte zu einem höheren Zinsaufwand als Kostenfaktor führen.Die Nachricht über den vorzeitigen Abbruch der Studie von Novo Nordisk zur Behandlung von Nierenkrankheiten mit GLP-1 Medikamenten könnte sich negativ auf Fresenius auswirken, allerdings werde sich das erst langfristig auf die Umsatzzahlen niederschlagen. Fresenius Medical Care sei in diesem Bereich Spitzenreiter und mache fast die Hälfte des Gesamtumsatzes des Konzerns aus, die Analysten der RBI sähen das also als großes Risiko und würden davon ausgehen, dass die Performance der Aktie darunter leiden werde. Darüber hinaus sei die Bewertung der Fresenius-Aktie im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr so attraktiv. Dies liege vor allem daran, dass sich das Unternehmen von den Kurstiefs habe erholen können. Außerdem seien die Analysten der RBI von der hohen Schuldenlast in der aktuellen Hochzinsphase nicht sonderlich angetan.Auf Basis von EV/Sales und EV/EBIT für 2023/24e setzt Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, ein Kursziel von EUR 28 für Fresenius fest und stuft die Aktie auf "halten" herunter. Das positive Kursziel bekommt die Aktie von uns vor allem wegen der niedrigen Bewertung, so die Analysten der RBI. (Analyse vom 12.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: