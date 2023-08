Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (07.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der hessische Gesundheitskonzern habe in der Vorwoche ein solides Zahlenwerk vorgelegt. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten einige Analysten zum Anlass genommen, um ihr Bewertungsmodell zu überarbeiten. Vor allem die Privatbank Berenberg sehe deutliches Aufwärtspotenzial für den DAX-Titel. Sie habe die Einstufung für Fresenius nach Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel indes von 38 auf 41 Euro angehoben, die Einstufung laute ebenfalls "buy". Und auch Barclays bleibe optimistisch gestimmt und stufe den Titel weiterhin mit "overweight" ein. Der faire Wert werde nun auf 36 Euro beziffert (zuvor: 35 Euro)."Der Aktionär" teile die positiven Analysteneinschätzungen und sehe mittel- bis langfristig ebenfalls deutliches Aufwärtspotenzial für den DAX-Wert. Ohnehin habe Firmenlenker Michael Sen (seit vergangenen Herbst an der Spitze des Unternehmens) die Chance, Fresenius neu zu strukturieren und entsprechend wieder in die Erfolgsspur zurückzuführen. Aus charttechnischer Sicht wäre wichtig, dass das Papier das 52-Wochen-Hoch bei 29,77 Euro nachhaltig überwinde, womit frisches Kurspotenzial entfaltet werden könnte, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Fresenius-Aktie: