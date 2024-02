Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (14.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit deutlichen Kursaufschlägen seien die Aktien von Fresenius und der Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) am Mittwoch in den Handel an der Frankfurter Börse gestartet. Positive Impulse verleihe der FMC-Wettbewerber DaVita, der am Dienstag mit seinen Zahlen zum vierten Quartal und dem Ausblick auf das laufende Jahr 2024 die Marktteilnehmer habe überzeugen können.Der amerikanische Dialyse-Spezialist DaVita habe mit den Zahlen zum vierten Quartal sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis je Aktie die Markterwartungen übertreffen können. "Die externen Herausforderungen der letzten Jahre haben uns letztlich stärker gemacht und mit kontinuierlichen Investitionen in unsere Mitarbeiter, Systeme und Fähigkeiten glauben wir, dass wir für die kommenden Jahre gut aufgestellt sind", so DaVita-Firmenlenker Javier Rodriguez zu den jüngsten Ergebnissen. "Wir gehen mit mehr Zuversicht in das Jahr 2024, als wir seit dem Start von Covid im Jahr 2020 hatten."Positive Aussagen, die auch bei den Fresenius-Anlegern auf offene Ohren gestoßen seien. Die Papiere von FMC würden im MDAX zur Stunde gut drei Prozent an Wert gewinnen. Auch die Aktie der Muttergesellschaft Fresenius, die FMC entflochten habe und nur noch als "Investment-Firma" (wie Vamed) sehe, profitiere von den vielversprechenden Vorgaben des US-Wettbewerbers DaVita und lege über zwei Prozent zu."Der Aktionär" rechne mit soliden Ergebnissen und einen guten Ausblick auf 2024 in der kommenden Handelswoche. Das Papier von Fresenius erhalte derzeit klar den Vorzug vor der Aktie der Dialyse-Tochter FMC.Anleger mit Weitblick können das aktuelle Kursniveau zum Einstieg nutzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 23,50 Euro sichere die Position nach unten ab. (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link