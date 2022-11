Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

24,39 EUR -0,37% (22.11.2022, 08:42)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

24,35 EUR -0,25% (21.11.2022, 17:35)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (22.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die DAX-Aktie habe sich in den letzten Wochen von ihren Mehrjahrestiefs lösen können. Für Hoffnung auf eine Neubewertung sorge neben dem aktivistischen Investor Paul Singer mit seinem Hedgefonds Elliott auch der neue CEO Michael Sen. Die Analysten von Barclays sähen mit dem Wechsel an der Spitze des Unternehmens ebenfalls eine Chance.Die britische Investmentbank habe das Rating für die Fresenius-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Medizinkonzern sei längst kein Liebling der Anleger mehr, habe Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben.Er habe sich deshalb mit den strategischen Optionen unter neuer Führung, bis hin zur Aufspaltung beschäftigt. Die aktuelle Bewertung der Papiere impliziere einen 40-prozentigen Konglomerats-Abschlag. Der neue Chef dürfte nun durchgreifen. In diesem Zuge dürfte die Vorlage der Jahreszahlen zu einem wichtigen Treiber werden. Bis dahin vergehe allerdings noch etwas Zeit. Fresenius wolle die Zahlen für 2022 am 22. Februar kommenden Jahres präsentieren.Anleger mit Weitblick nutzen das gegenwärtige Kursniveau für einen antizyklischen Einstieg bei der Fresenius-Aktie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link