Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (30.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Er werde ab Oktober CEO von Fresenius: Michael Sen (53) solle den Gesundheitskonzern und größten privaten Krankenhausbetreiber Deutschlands aus der Dauerkrise führen. Nach Gewinnwarnungen, einem Verfall des Börsenwertes von Fresenius und der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) sowie Debatten über die Konzernstrategie stehe er vor enormen Aufgaben.Sens Berufung sei nicht überraschend gekommen, sondern eher der Zeitpunkt: Schon bei seinem Antritt als Vorstand der Flüssigmedizinsparte Fresenius Kabi im April 2021 sei er als Nachfolger des glücklosen Vorstandschefs Stephan Sturm gehandelt worden. Sen sei ein ausgewiesener Finanzexperte und sei schon öfter der Mann für die großen Deals gewesen. Als Finanzvorstand von E.ON 2016 sei er für die Abspaltung der Kraftwerkssparte Uniper mitverantwortlich gewesen. Bei Siemens habe er 2018 den Börsengang der Medizintechniktochter Healthineers verantwortet. Dabei seien ihm immer wieder Ambitionen für Größeres nachgesagt worden.Sen, der eloquent, aber zurückhaltend auftrete, genieße an der Börse einen guten Ruf. "Er weiß, wie der Kapitalmarkt tickt und ist in der Kommunikation sicher sehr gut", so Ingo Speich, Nachhaltigkeitschef der Fondsgesellschaft Deka. Neu für ihn sei aber die Rolle als Vorstandschef. "Sen muss zeigen, dass er ein Unternehmen prägen kann." Er müsse eine Strategie gestalten und umsetzen können und dabei die Prognosen von Fresenius verlässlich machen, meine Speich. Eine Bürde sei die hohe Verschuldung, während der Aktienkurs mit zuletzt einem Zehn-Jahres-Tief eine dankbare Ausgangsbasis sei.Anleger mit Weitblick sollten antizyklisch agieren und sich ein paar Stücke ins Depot legen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Denn das Chance-Risiko-Profil sei inzwischen mehr als stimmig. (Analyse vom 30.09.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link