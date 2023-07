XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

28,66 EUR -0,10% (28.07.2023, 09:20)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (28.07.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Für die Aktie von Fresenius dürfte der Juli zum besten Monat seit vorigem November werden. Damals habe sich der Titel gerade vom kurz davor erreichten Elfjahrestief erholt. Aktuell gebe es ein frisches Kaufsignal, da der vor knapp zwei Jahren begonnene Abwärtstrend habe geknackt werden können. Mit dem wieder steigenden 200-Tage-Durchschnitt (respektive der 40-Wochen-Linie) sei das in nachhaltiger Weise ebenso bereits gelungen. Damit sollte ein Erfolg versprechender Angriff auf die waagerechte Widerstandszone um 29/30 Euro möglich werden. Gelinge der DAX-Aktie mit einem 52-Wochen-Hoch auch dort der Ausbruch und werde zudem das um etwa 30,60 Euro liegende logarithmische 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der 2021/2022er-Abwärtsbewegung überwunden, dann sei von dieser Warte aus Luft bis 34 Euro, was ein lohnenswertes Ziel wäre. Auf dem Niveau liege die letzte bedeutende (61,8-Prozent) Fibonacci-Hürde. Von oben nähere sich als möglicher Kursmagnet die derzeit noch um 35,60 Euro verlaufende 200-Wochen-Linie.Ein überwundener Abwärtstrend, die 40-Wochen-Linie und das Viermonatstief sorgen dagegen zwischen etwa 24 und 27 Euro für eine breite und solide Unterstützungszone, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 28.07.2023)Börsenplätze Fresenius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:28,65 EUR +0,70% (28.07.2023, 09:34)