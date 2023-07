Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können langfristig ausgerichtete Anleger bei der Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) bei Schwäche weiter zugreifen.Mit einem Plus von 6,4 Prozent habe sich die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius am Donnerstag an die Spitze im DAX gesetzt. Gehe es nach den Analysten von Berenberg, bestehe für den Titel weiter Luft nach oben. Die Privatbank stelle sogar eine Erhöhung der Prognose im zweiten Halbjahr in Aussicht.So habe Analystin Victoria Lambert die Einstufung auf "buy" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. "Wir sehen Aufwärtspotenzial für die Aktien der Fresenius aufgrund operativer Verbesserungen und der Möglichkeit, Vermögenswerte zu verkaufen", heiße es in der Studie.Demnach würden die Analysten glauben, dass die Kerngeschäftsbereiche Kabi und Helios im zweiten Quartal weiterhin eine gute Absatzdynamik gezeigt hätten. Auch Fresenius Medical Care habe das zweite Quartal aufgrund von Produktivitätssteigerungen und eines geringeren Arbeitskostendrucks bei Dialysedienstleistungen besser als erwartet abgeschlossen, so Lambert."Da noch Unsicherheiten über die Verluste von Vamed bestehen, gehen wir nicht davon aus, dass das Management die Konzernprognose für das zweite Quartal anhebt, eine Anhebung im zweiten Halbjahr ist jedoch wahrscheinlicher", sei der Studie ebenfalls zu entnehmen."Der Aktionär" bleibe ebenfalls für Fresenius optimistisch gestimmt. Der seit Herbst vergangenen Jahres amtierende CEO Michael Sen habe das Potenzial, den Gesundheitskonzern wieder zurück in die Erfolgsspur zu führen.Bei Schwäche können langfristig ausgerichtete Anleger weiter zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Fresenius-Aktie. (Analyse vom 21.07.2023)