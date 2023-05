Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

25,43 EUR -0,08% (08.05.2023, 09:56)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

25,34 EUR -0,31% (08.05.2023, 09:47)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (08.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der hessische Medizinkonzern Fresenius lege an diesem Dienstag (9. Mai) seine Zahlen für das erste Quartal vor. Es sei die erste Zahlenvorlage, nachdem Konzernchef Michael Sen im Frühjahr seine neue Unternehmensstrategie präsentiert habe. Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank gehe davon aus, dass die Quartalsbilanz bei Fresenius nicht allzu begeistern dürfte, wie er kürzlich geschrieben habe. Für eine Bekräftigung der Jahresziele durch den Konzern sollte es allerdings reichen.Bei der Tochter FMC, die inzwischen in den MDAX abgestiegen sei, sollte sich im Tagesgeschäft das Bild im ersten Quartal zumindest aufgehellt haben, glaube der Branchenexperte. Auch FMC schraube derzeit in allen Bereichen massiv an seinen Kosten, auch würden Dialysezentren geschlossen und die Forschung an nicht lukrativen Produkten eingestellt.Konzernchef Sen habe das Zeug, Fresenius eine neue Struktur zu geben und wieder auf Kurs zu bringen. Aktien von Fresenius (Stopp: 20 Euro) als auch FMC (Stopp: 34 Euro) würden bei Schwäche einen Blick wert bleiben, wobei hier die Dialyse-Tochter als das spekulativere Investment einzuordnen sei, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: