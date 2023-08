Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (11.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Donnerstag habe die Fresenius Aktie den massiven Widerstand bei 29 Euro durchbrechen können und damit ein starkes Kaufsignal geliefert. Die Neuigkeit, der Konzern möchte sich von seiner Kinderwunschklinikgruppe Eugin trennen, habe den Ausbruch unterstützt. Das seien nun die neuen Aussichten für den Medizinkonzern.Seit Jahresbeginn sei die Aktie mehrfach am Widerstand bei 29 Euro gescheitert, doch am Donnerstag sei dann der Ausbruch gelungen. Offensichtlich mit Erfolg, da sich der Aktienkurs auch heute über der 29-Euro-Marke halten könne.Das nächste Kursziel sei das Hoch vom 31. Mai vergangenen Jahres, welches bei 33 Euro liege. Sollte auch dieser Widerstand durchbrochen werden, sei das nächste Kursziel das Hoch vom 4. Mai vergangenen Jahres, welches bei 36 Euro liege. Zusätzliche Impulse gebe der MACD-Indikator, dessen Aufwärtsbewegung weiterhin anhalte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: