Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (02.08.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic und Aaron Alber, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Fresenius habe heute Morgen ein durchwachsenes Zahlenwerk für das abgelaufene Q2 2022 präsentiert. So habe der deutsche Gesundheitskonzern einen Umsatz von EUR 10,02 Mrd. (Konsens: EUR 9,95 Mrd.) erwirtschaftet, was im Jahresvergleich einem Plus von 8% (währungsbereinigt +3%) entspreche. Das bereinigte EBIT habe sich um 3% (währungsbereinigt -9%) auf EUR 993 Mio. verschlechtert und sei damit rund 1,6% unter den Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 1,0 Mrd. angesiedelt gewesen.Arbeitskräftemangel in den USA und die damit einhergehend stark gestiegenen Personalkosten hätten besonders der Dialysetochter FMC zu schaffen gemacht.Auch deswegen sei der Ausblick gesenkt worden. Das bereinigte Konzernumsatzwachstum solle im laufenden Jahr nun im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Zuvor habe der Konzern einen mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Das bereinigte Konzernergebnis solle dabei um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgehen. Bislang sei das Management noch von einem Zuwachs im niedrigen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Auch das mittelfristige Ziel für das bereinigte Umsatzwachstum in dem Zeitraum 2020 bis 2023 sei von 5% bis 9% auf 4% bis 7% gekappt worden.Nachdem der Konzern Ende letzter Woche seine vorläufigen Zahlen veröffentlicht habe, habe die Aktie um knapp 10% korrigiert. Nach Vorliegen der endgültigen Zahlen notiere das Papier heute Morgen abermals rund 2% im Minus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.