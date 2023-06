Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (19.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltweit tätige Gesundheitskonzern Fresenius bleibe in einer neuen Studie des französischen Finanzdienstleisters Société Générale ein Kauf. Charttechnisch notiere die Aktie nach einer Berg- und Talfahrt an einer wichtigen Unterstützung. Diese Marken seien nun für den weiteren Verlauf entscheidend.Zwar habe die Société Générale das Kursziel für Fresenius von 92 auf 69 Euro gesenkt, doch sie bewerte das Unternehmen weiterhin positiv und empfehle einen Kauf. Laut dem Analysten Justin Smith mache das neue Management gute Fortschritte und die geplante Abspaltung von Fresenius Medical Care werde voraussichtlich positive Auswirkungen haben. Smith glaube, dass der Markt den Wert von Fresenius derzeit falsch einschätze.Seit dem Mai-Hoch bei 29 Euro habe sich die Aktie um gut zwölf Prozent verbilligt. Die Chancen stünden nun gut, dass die Bullen wieder einen Anlauf auf die Oberseite des seit September 2021 gültigen Abwärtstrendkanals unternähmen. Hoffnung dabei mache, dass Fresenius den GD 200 erfolgreich als Support getestet habe und der Stochastik-Indikator vom überverkauften in den neutralen Bereich zurückgekehrt sei. Mit dem Ausbruch über die Oberseite des Trendkanals bei 27,85 Euro würde dann ein frisches Kaufsignal ausgelöst. Das Momentum könnte ausreichen, um im Anschluss direkt die psychologisch wichtige 29-Euro-Marke anzugreifen.