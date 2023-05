Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

27,46 EUR +8,24% (09.05.2023, 14:30)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

27,54 EUR +8,25% (09.05.2023, 14:15)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (09.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Positive Quartalsüberraschungen bei Fresenius und deren Tochter FMC hätten am Dienstag den Aktien der beiden Unternehmen Gewinne beschert. Vor allem für die Aktie des Krankenhausbetreibers und Medizinherstellers Fresenius gehe es kräftig nach oben gegangen.Fresenius-Chef Michael Sen scheine bei Fresenius den richtigen Weg einzuschlagen, um den Gesundheitskonzerns wieder nachhaltig in die Erfolgsspur zu führen. Anleger würden erleichtert und sorgen für klare Kursgewinne beim DAX-Unternehmen und der Dialyse-Tochter FMC reagieren, die inzwischen im MDAX beheimatet sei. Langfristig ausgerichtete Anleger könnten bei Fresenius (Stopp: 20 Euro) weiter einsteigen. Etwas spekulativer sei das Papier der Dialyse-Tochter FMC (Stopp: 34 Euro), so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Fresenius-Aktie: