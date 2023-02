Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (22.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Nach Quartalszahlen und Nachrichten zur künftigen Struktur von Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) hätten die Kurse der beiden Unternehmen am Mittwoch deutlich unterschiedlich reagiert. Mit einem Plus von rund 10% setze sich das Papier von FMC an die DAX-Spitze, während die Aktie der Muttergesellschaft den letzten Platz im Leitindex einnehme."Der Aktionär" sehe die Fresenius-Gruppe auf dem richtigen Weg. Langfristig ausgerichtete Anleger könnten den Kursrücksetzer bei der Aktie des Mutterkonzerns zum Einstieg nutzen. Für die Anteile von FMC habe "Der Aktionär" zuletzt eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Hier sollten Anleger nach dem heutigen Kurssprung an Bord bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Fresenius-Aktie: