XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

26,37 EUR +1,11% (15.02.2024, 15:28)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (15.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fresenius: Analysten sehen Kurspotenzial - AktienanalyseMehrere positive Expertenkommentare gab es in den vergangenen Tagen zu den Anteilscheinen von Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vor allem die Anhebung des Kursziels von 35 auf 40 Euro durch das Analysehaus Warburg Research steche positiv hervor. Ihre Einstufung hätten die Experten auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Medizinkonzerns für 2023, die am 21. Februar zur Veröffentlichung anstünden, dürften nicht überraschen, habe Analyst Christian Ehmann erklärt. Doch die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (EBIT) 2024 erscheine zu hoch. Allerdings dürfte Fresenius die Dividendenzahlung wieder aufnehmen.Noch einen Euro mehr Kurspotenzial sehe Jefferies: Das Analysehaus habe die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern ebenso wie der inzwischen abgespaltene Dialyseanbieter Fresenius Medical Care dürften angesichts der Gewinnwarnungen der vergangenen Jahre zunächst einen eher konservativen Ausblick geben, habe Analyst James Vane-Tempest in einer Studie geschrieben. Bei Fresenius dürfte der Fokus auf dem Umbau liegen, sowie auf dem Fortschritt bei der Tochter Kabi, die für die Wertsteigerung von großer Bedeutung sei. Der Experte habe zudem auf einen möglichen Kapitalmarkttag des Krankenhausbetreibers Helios hingewiesen. (Ausgabe 06/2024)Börsenplätze Fresenius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:26,43 EUR +0,80% (15.02.2024, 15:42)