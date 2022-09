Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

25,50 EUR +0,63% (15.09.2022, 12:08)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

25,56 EUR +1,11% (15.09.2022, 11:53)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (15.09.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktie wiederentdeckt - AktienanalyseLange wurde die Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) von Anlegern links liegen gelassen - doch allmählich wird sie wiederentdeckt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Aufhorchen habe Investoren ein Analystenkommentar der französischen Bank Société Générale lassen. Branchenexperte Justin Smith von halte das Papier für "überraschend fehlbepreist", wobei die Geschäftsaussichten nicht angemessen berücksichtigt seien. Der Experte habe seine Kaufempfehlung bekräftigt und diese mit einem Kursziel von 92 Euro untermauert. Zum Vergleich: Aktuell wechsle der DAX-Wert für gerade einmal 25,31 Euro den Besitzer. Konkret vertrete Smith die Meinung, Anleger hätten seit Beginn der Pandemie auf die Probleme der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) überreagiert.Auch habe der Markt noch nicht das volle Potenzial der biotechnologisch hergestellten Nachahmermedikamente (Biosimilars) der Tochter Kabi erkannt. Genau hier müsse der neue Konzernchef Michael Sen künftig ansetzen, um die Wahrnehmung der Investoren am Markt für Fresenius als Wachstumswert zu schärfen.Ob es dem Manager gelingt, mit neuen Ideen und Vorstellungen den Konzern auf Kurs zu bringen und so das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen, bleibt abzuwarten - von heute auf morgen wird es wohl nicht gehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2022)Börsenplätze Fresenius-Aktie: