29,14 EUR -1,19% (05.09.2023, 14:13)



29,12 EUR -1,25% (05.09.2023, 14:00)



DE0005785604



578560



FRE



FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (05.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Bad Homburger Gesundheitskonzerns Fresenius gehöre am Dienstag zu den größten Verlierern im DAX. Der Grund für den Kursrutsch von knapp 2 Prozent sei ein kritischer Analystenkommentar aus dem Hause HSBC, wonach der DAX-Titel nun kein Kauf mehr sei. Dennoch sehe die Bank noch etwas Upside-Potenzial für Fresenius.Die britische Investmentbank HSBC habe Fresenius von "buy" auf "hold" abgestuft, aber das Kursziel auf 33 Euro belassen. Es bleibe die große Frage, welche Unternehmensteile der Gesundheitskonzern beim Umbau veräußern werde, habe Analystin Sezgi Oezener in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben.Sie rechne für die kommenden sechs bis zwölf Monate mit Ankündigungen mit einem finanziellen Volumen von mehr als 5 Milliarden Euro. Da es aber noch an klaren Belegen für größere Umbaumaßnahmen fehle, habe sie die Aktien erst einmal mit "hold" eingestuft. Zudem würde sich die Schuldenquote wohl auch bei einem Verkauf der Dialysetochter Fresenius Medical Care kaum verbessern."Der Aktionär" habe in seiner jüngsten Titelstory "Auf Messers Schneide" das Papier von FMC von der Empfehlungsliste gestrichen und einen Gewinn von 23 Prozent mitgenommen. Das Papier der Mutter Fresenius hingegen bleibt mittel- bis langfristig auf dem derzeitigen Kursniveau attraktiv, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Anleger mit Weitblick könnten den Rücksetzer zum Einstieg nutzen (Stopp: 21,50 Euro). (Analyse vom 05.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link