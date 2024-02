Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (21.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) am Dienstag habe auch die Muttergesellschaft Fresenius einen Tag später frische Zahlen vorgelegt. Das Unternehmen bekleckere sich nicht gerade mit Ruhm beim Ausblick. Dennoch stimme mittel- bis langfristig die Richtung beim Gesundheitskonzern aus Bad Homburg.Durch die erfolgreiche Dekonsolidierung der Dialyse-Tochter FMC im vierten Quartal sei Fresenius in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich habe der DAX-Konzern einen Fehlbetrag in Höhe von 594 Millionen Euro ausweisen müssen. Ein Jahr zuvor habe Fresenius indes noch ein Plus von 1,37 Milliarden Euro verbucht. Durch die Entflechtung von FMC müsse die Muttergesellschaft den Blutwäsche-Spezialisten nicht mehr komplett bilanzieren, sondern nur noch entsprechend zu einem Drittel.Fresenius konzentriere sich inzwischen nunmehr auf sein Klinikgeschäft rund um Deutschlands größte Krankenhausgesellschaft Helios und den Generikahersteller Kabi. Dort würden die Geschäfte nach schwierigen Corona-Zeiten wieder anziehen. Konzernweit habe der Umsatz im gesamten Geschäftsjahr 2023 um vier Prozent auf rund 22,3 Milliarden Euro zugelegt, habe das Unternehmen weiter mitgeteilt. Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) sei um drei Prozent auf 2,26 Milliarden Euro geklettert. Damit sei es etwas besser gelaufen, als vom Konzern und Analysten gedacht.Firmenlenker Michael Sen drehe an den richtigen Stellschrauben, um den Gesundheitskonzern stärker auf Profitabilität zu trimmen und die Verschuldung weiter zu reduzieren. Das komme am Markt gut an, die Aktie setze sich trotz der Zahlen im Rahmen der Erwartungen und des etwas verhaltenen Ausblicks an die DAX-Spitze.Anleger mit Weitblick können das derzeitige Kursniveau weiter zum Einstieg nutzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Fresenius-Aktie. Ein Stopp bei 23,50 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 21.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link