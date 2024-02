Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (09.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Fresenius-Aktie laufe derzeit alles andere als gut. Im Monatsvergleich reihe sich das Papier mit Bayer, RWE und der Commerzbank in das Quartett der stärksten Verlierer im DAX ein. Gut Elf Prozent sei es im zurückliegenden Monat nach unten gegangen.Anfang Dezember habe die Fresenius-Aktie noch knapp an der 30-Euro-Marke gekratzt. Nun notiere das Papier bereits gut 14 Prozent darunter. Auch wichtige charttechnische Unterstützungen wie die 200-Tage-Linie und der Support im Bereich von 26,25 Euro seien unterschritten worden. Nun laufe der Titel auf eine enorm wichtige Unterstützungszone zu: Diese resultiere aus dem Novembertief 2023 bei 23,93 Euro und dem 52-Wochen-Tief, das im März vergangenen Jahres bei 23,29 Euro markiert worden sei.Nächster wichtiger Termin sei die Zahlenvorlage am Mittwoch, 21. Februar. Erwartet werde für das Gesamtjahr ein Umsatz von 22,7 Mrd. Euro. Der Gewinn je Aktie werde im Konsens bei 2,60 Euro erwartet. Ein Jahr zuvor hätten noch Einnahmen in Höhe von 40,8 Mrd. Euro und ein Gewinn je Aktie von 3,08 Euro zu Buche gestanden.Die angesprochene Unterstützungszone zwischen 23,29 Euro und 23,93 Euro habe es unbedingt zu verteidigen gegolten. Ein Rutsch darunter würde ein Verkaufssignal generieren. Wichtig wären nun positive Signale im Rahmen der Vorlage der Q4-Zahlen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link