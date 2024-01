Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (08.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von Fresenius und der Tochter Fresenius Medical Care (FMC) stünden zum Wochenstart erneut unter Druck. Fresenius sei mit einem Minus von 2,1 Prozent sogar der zweitgrößte Verlierer des Tages im DAX. Nur Zalando verliere mit gut vier Prozent noch mehr. Die Aktie von FMC notiere gegen Mittag 0,5 Prozent tiefer. Belastet habe bei beiden Werten die Einschätzung der US-Investmentbank Morgan Stanley.Morgan Stanley habe das Kursziel für Fresenius von 34 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "equal weight" belassen. Nach der bewertungsgetriebenen Erholung im vergangenen Jahr dürfte 2024 die Ergebnisentwicklung (EPS) eine größere Rolle für die relativen Gewinner und Verlierer unter Europas Medizintechniktiteln spielen, so Analyst Robert Davies in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Seine bevorzugten Werte seien Smith & Nephew und Biomerieux, während er Straumann als am wenigsten attraktiv einstufe.Die Aktie von FMC habe Morgan Stanley sogar von "equal weight" auf "underweight" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 33 Euro gesenkt. Die Abstufung des Dialyseanbieters FMC habe Davies mit den Geschäftsrisiken durch die neuen Abnehm-Medikamente (GLP-1) begründet. Mitte Oktober hätten hier starke Studiendaten von Novo Nordisk zu Ozempic zur Behandlung von Nierenversagen bei Diabetespatienten bereits für massiven Druck auf die Aktie gesorgt.Konservative Anleger mit Weitblick können an schwachen Tagen weiter zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 23,50 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 08.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link