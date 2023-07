Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (20.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schwere Schäden habe ein Tornado im US-Bundesstaat North Carolina angerichtet. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichte, sei dadurch ein Pfizer-Werk massiv zerstört worden. Ein möglicher Grund, warum die Aktie des Bad Homburger Gesundheitskonzerns Fresenius am Donnerstag mit Abstand an der DAX-Spitze notiere.Der Arzneimittelhersteller Pfizer habe laut Reuters am Mittwoch mitgeteilt, dass sein Werk in Rocky Mount, North Carolina, das zu den weltweit größten Anlagen für sterile Injektionsprodukte gehöre, durch einen Tornado schwer beschädigt worden sei.Die Anlage, in der fast 30 Prozent aller in US-Krankenhäusern verwendeten sterilen Injektionsmittel hergestellt würden, konzentriere sich auch auf die Herstellung einer Vielzahl von Produkten wie Antiinfektiva, neuromuskuläre Blocker sowie Ampullen und Spritzen, so Reuters weiter. Wichtig: Im Statement von Pfizer heiße es, dass die Mitarbeiter des Unternehmens am Standort evakuiert worden seien und sich in Sicherheit befinden würden. Demnach zähle der Pharma-Riese in dem Werk 4.500 Mitarbeiter.Mit einem Plus von knapp fünf Prozent führe die Fresenius-Aktie den deutschen Leitindex am Donnerstag an. Dadurch liefere der Wert auch charttechnisch positive Impulse.Fresenius könnte als ein möglicher Gewinner aus dem zerstörten Werk von Pfizer hervorgehen. Ohnehin sieht "Der Aktionär" auf dem derzeitigen Kursniveau eine attraktive Einstiegschance bei dem DAX-Titel, so Michel Doepke. Der seit Herbst vergangenen Jahres amtierende CEO Michael Sen habe das Potenzial, den Gesundheitskonzern wieder zurück in die Erfolgsspur zu führen. Der Auftakt in das laufende Geschäftsjahr sei in jedem Fall gelungen. (Analyse vom 20.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link