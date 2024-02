Kursziel

Fresenius-Aktie

(EUR) Rating

Fresenius-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 44,50 Buy Berenberg Bank Victoria Lambert 30.01.2024 41,00 Buy Jefferies James Vane-Tempest 02.02.2024 40,00 Kaufen DZ BANK Sven Kürten 01.02.2024 40,00 Buy Warburg Research Christian Ehmann 31.01.2024 39,00 Buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 25.01.2024 36,00 Overweight Barclays Hassan Al-Wakeel 31.01.2024 34,00 Buy UBS Graham Doyle 10.01.2024 33,00 Equal-weight Morgan Stanley Robert Davies 08.01.2024 32,50 Neutral JP Morgan David Adlington 13.02.2024 30,00 Neutral Goldman Sachs Richard Felton 17.11.2023

Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

26,60 EUR +0,76% (19.02.2024, 21:15)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

26,67 EUR +0,87% (19.02.2024, 17:35)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (20.02.2024/ac/a/d)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 44,50 oder 30,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Fresenius-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Fresenius SE & Co. KGaA wird am 21. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2023 vorlegen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Fresenius-Aktie?Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Fresenius-Aktie anbetrifft, billigt die Privatbank Berenberg dem Titel das höchste Kursziel von 44,50 Euro zu. Die Einstufung wurde vor Zahlen zum 4. Quartal auf "buy" belassen. Diese dürften eine solide Grundlage für das laufende Jahr liefern, habe Analystin Victoria Lambert in einer am 30. Januar vorliegenden Studie geschrieben. Die Expertin rechne bei dem Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber mit einem Anstieg der Profitabilität.12 Euro darunter liegt das Kursziel von David Adlington, Analyst bei JP Morgan, der dem Fresenius-Titel Kurse von 32,50 Euro zutraut. Die Einstufung für den DAX-Konzern wurde vor Zahlen auf "neutral" belassen. David Adlington rechne laut einer am 13. Februar vorliegenden Studie mit einem zunächst eher konservativen Ausblick des Krankenhaus- und Medizinkonzerns. Damit habe das Management im Verlauf des weiteren Jahres noch Luft nach oben. Aktuell sei der Analyst skeptischer als der Markt, was die Ergebnisse für das Schlussquartal 2023 und das Gesamtjahr 2024 angehe.