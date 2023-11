Kursziel

Fresenius-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 44,50 Buy Berenberg Bank Victoria Lambert 23.10.2023 41,00 Buy Jefferies James Vane-Tempest 07.08.2023 40,00 Kaufen DZ BANK Sven Kürten 12.10.2023 39,00 Buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 09.08.2023 36,00 Overweight Barclays Capital Warren Ackerman 30.10.2023 35,00 Buy Warburg Research Christian Ehmann 02.08.2023 33,00 Hold HSBC Sezgi Oezener 05.09.2023 32,50 Buy UBS Graham Doyle 15.09.2023 31,00 Neutral Goldman Sachs Richard Felton 04.08.2023 29,60 Neutral JP Morgan David Adlington 02.08.2023 28,00 Halten RBI Raphael Schicho 12.10.2023 28,00 Neutral Credit Suisse Christoph Gretler 07.08.2023



Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

24,24 EUR -0,37% (31.10.2023, 16:36)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

24,24 EUR -0,16% (31.10.2023, 16:23)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (01.11.2023/ac/a/d)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 44,50 oder 28,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Fresenius-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Fresenius SE & Co. KGaA wird am 2. November die Zahlen zum 3. Quartal 2023 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Fresenius-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Berenberg: Die Privatbank hat die Einstufung für den Konzern vor Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Die Kennziffern des Medizinkonzerns dürften für eine gewisse Entspannung im negativen Nachrichtenzyklus sorgen, habe Analystin Victoria Lambert in einer am 23. Oktober vorliegenden Studie geschrieben. Denn die Kernsparten Kabi und Helios entwickelten sich weiterhin planmäßig, während sich die Verluste bei Vamed dem Break-even-Niveau näherten.Die niedrigste Kursprognose für Fresenius kommt dagegen u.a. von der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Der betreuende Analyst, Raphael Schicho, hat die Aktie in einer Aktienanalyse vom 12. Oktober unter die Lupe genommen: Die Nachricht über den vorzeitigen Abbruch der Studie von Novo Nordisk zur Behandlung von Nierenkrankheiten mit GLP-1 Medikamenten könnte sich negativ auf Fresenius auswirken, allerdings werde sich das erst langfristig auf die Umsatzzahlen niederschlagen. Fresenius Medical Care sei in diesem Bereich Spitzenreiter und mache fast die Hälfte des Gesamtumsatzes des Konzerns aus, die Analysten der RBI sähen das also als großes Risiko und würden davon ausgehen, dass die Performance der Aktie darunter leiden werde.Darüber hinaus sei die Bewertung der Fresenius-Aktie im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr so attraktiv. Dies liege vor allem daran, dass sich das Unternehmen von den Kurstiefs habe erholen können. Außerdem seien die Analysten der RBI von der hohen Schuldenlast in der aktuellen Hochzinsphase nicht sonderlich angetan.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Fresenius-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Fresenius-Aktie auf einen Blick: