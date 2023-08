Kursziel

Fresenius-Aktie

(EUR) Rating

Fresenius-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 44,50 Buy Berenberg Bank Victoria Lambert 07.08.2023 41,00 Buy Jefferies James Vane-Tempest 07.08.2023 39,00 Buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 09.08.2023 36,00 Overweight Barclays Capital Hassan Al-Wakeel 15.08.2023 35,00 Buy Warburg Research Christian Ehmann 02.08.2023 33,50 Equal-weight Morgan Stanley Robert Davies 16.08.2023 32,50 Buy UBS Graham Doyle 02.08.2023 31,00 Neutral Goldman Sachs Richard Felton 04.08.2023 29,60 Neutral JP Morgan David Adlington 02.08.2023 28,00 Neutral Credit Suisse Christoph Gretler 07.08.2023



Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

29,43 EUR +0,14% (28.08.2023, 18:09)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

29,53 EUR +0,65% (28.08.2023, 17:35)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (28.08.2023/ac/a/d)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 44,50 oder 28,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Fresenius-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Fresenius SE & Co. KGaA hat am 2. August die Zahlen zum 2. Quartal 2023 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 2. August berichtete, hätten sich die Geschäfte beim lange krisengeschüttelten Fresenius-Konzern auch im 2. Quartal weiter erholt. In seinem Klinikgeschäft habe Deutschlands größter Krankenhausbetreiber zulegen können und auch die auf Nachahmerarzneien und klinische Ernährung spezialisierte Tochter Kabi sei weiter vorangekommen, wie das DAX-Unternehmen am 2. August in Bad Homburg mitgeteilt habe. Beide Geschäftsbereiche hätten die Erlöse stärker gesteigert als vom Management erwartet, habe es geheißen. Der gesamte Konzernumsatz sei in den drei Monaten bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro geklettert.Dabei sei der Konzern nach eigenen Angaben auch mit seinem Umbau weiter vorangekommen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) sei zwar um 5 Prozent auf 956 Millionen Euro zurückgegangen, Analysten hätten allerdings weniger auf dem Zettel gehabt. Auch der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) sei weitaus besser als gedacht durch das Quartal gekommen und sei daher nicht mehr ganz so pessimistisch für das Jahr.Unterdessen schlug die bereits verkündete Restrukturierung des österreichischen Klinikdienstleisters Vamed bei Fresenius mit einem negativen Sondereffekt von 332 Millionen Euro zu Buche, das verlustreiche Unternehmen soll nun im 4. Quartal operativ die Wende schaffen, so die dpa-AFX weiter.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Fresenius kommt dagegen von der US-Bank JP Morgan, die die Einstufung für die Aktie auf "neutral" mit einem Kursziel von 29,60 Euro belassen hat. Analyst David Adlington habe dem Medizinkonzern am 2. August in seiner ersten Reaktion auf den Quartalsbericht erste Anzeichen der Stabilisierung und ein ordentliches EBIT attestiert.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Fresenius-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Fresenius-Aktie auf einen Blick: